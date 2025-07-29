الدبيبة يلتقي الكاتب «محمود البوسيفي» ويبحث دعم الإعلام الوطني وترسيخ حرية التعبير

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الكاتب والصحفي محمود البوسيفي، في لقاء خُصّص لبحث أوضاع الإعلام في ليبيا والتحديات التي تواجهه، ودور النخب الإعلامية في تعزيز الخطاب المهني والمسؤول.

وشهد اللقاء، الذي حضره وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، نقاشاً حول سبل حماية حرية التعبير، وتطوير بيئة العمل الصحفي، ودعم المؤسسات الإعلامية الوطنية بما يواكب المرحلة السياسية ويلبي تطلعات الشارع الليبي.

وأشاد الدبيبة بمسيرة البوسيفي المهنية، مذكّراً بتكريمه السابق بجائزة الدولة التقديرية للصحافة عام 2023، التي قُدّمت له خلال “أيام طرابلس الإعلامية”، احتفاءً بإسهاماته الفكرية والإعلامية ودوره في ترسيخ ثقافة الكلمة الحرة.

من جانبه، عبّر البوسيفي عن تقديره لهذه اللفتة، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل من أجل إعلام وطني مسؤول يخدم المواطن، ويعزز من حضور الصحافة المهنية في مسار بناء الدولة.