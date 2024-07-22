«الدبيبة» يلتقي النائب العام لمتابعة الملفات المشتركة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبيدالحميد الدبيبة، مع النائب العام الصديق الصور، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة، التي تتطلب التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية.

وتم خلال اللقاء “متابعة الإجراءات المتخذة مع دولة تونس، بشأن استرداد الشارعيْن في قتل المواطن “عبد المجيد مليقطة”، وفق النظم المعهودة في البلدين، واستكمال التحقيق مع المواطن عبد الرحمن قاجة من قبل سلطة النائب العام الليبي وفق اتفاقية الرياض بالخصوص”.

كما تطرق اللقاء إلى “عدد من القضايا المشتركة التي تهدف إلى محاربة الفساد وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بذلك، ودعم جهود مكتب غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية المُنشأ بقرار رئيس الوزراء، بهدف تسهيل عمل السلطة القضائية وتزويدها بكل ما يلزم للقيام بمهامها في ضبط الجرائم الاقتصادية على المستوى الخاص والعام”.