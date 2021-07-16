«الدبيبة» يلتقي رؤساء البعثات العربية لدى الأمم المتحدة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بمقر البعثة الليبية في نيويورك الأمريكية، مع رؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة.

ورحب الدبيبة في مستهل اللقاء بالحضور حيث أشار إلى أن القضية الليبية فرصة بأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة: “أشكر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة على تنظيم هذا اللقاء معكم، وهو لديه تفويض كامل للعمل معكم كزملاء في العمل من خلال منبر الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا”.

وتابع الدبيبة: “لن نسمح بأن نكون منبر للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد أخر في ليبيا، وكل الدول العربية لديها مكسب في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك”.

من جهتهم عبر عدد من السفراء في كلمات لهم عن شكرهم لإتاحتهم فرصة المشاركة، حيث أوضحوا أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تكون ناجحة وقوية إلا بوجود ليبيا دولة مستقرة وقوية من داخل هذه المجموعة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.