الدبيبة يلتقي «رئيس المخابرات» لمراجعة الجاهزية الأمنية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بوزارة الدفاع، المكلف بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية عبد المجيد مليقطة، وذلك في إطار متابعة مستجدات عمل الجهاز وتعزيز جاهزيته في أداء مهامه.

وأكد عبد المجيد مليقطة خلال اللقاء، في تصريح رسمي، متابعة العمل على رفع كفاءة الجهاز وتطوير قدراته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الأمنية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة لضمان أداء مهامها بكفاءة عالية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع القيادات الأمنية، بهدف دعم الاستقرار الأمني وتطوير البنية المؤسسية للأجهزة السيادية، في ظل تحديات أمنية متواصلة تشهدها البلاد.