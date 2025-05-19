«الدبيبة» يلتقي سفراء أوروبيين ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع العدالة الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، عددًا من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، وهم: سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير الإيطالي، والسفير البريطاني، والسفير اليوناني، ونائب السفير الفرنسي.



وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تقديره لمواقف الدول الأوروبية الداعمة لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع العدالة الدولية يشكل ركيزة أساسية لالتزام الحكومة بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة ضد المواطنين.

وشدّد الدبيبة على أن رؤية الدولة واضحة في إنهاء وجود كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، واصفًا ذلك بأنه “شرط جوهري لبناء دولة مدنية مستقرة تُدار عبر مؤسسات شرعية”.

وتناول الاجتماع الانتهاكات الخطيرة التي تُنسب لبعض التشكيلات المسلحة، بما في ذلك جرائم القتل والخطف والتعذيب والابتزاز، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبيها.

كما بحث اللقاء تورط بعض هذه الجماعات في دعم شبكات الجريمة المنظمة، لاسيما تهريب البشر والهجرة غير النظامية، وهو ما وصفه رئيس الحكومة بأنه تهديد يتطلب موقفًا دوليًا أكثر صرامة لدعم جهود الدولة في مكافحته.

وفي ختام اللقاء، جرى استعراض ملفات التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية المؤسسية ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على أهمية استئناف البرامج الأوروبية الداعمة لهذه الجهود.