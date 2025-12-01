الدبيبة يلتقي عمداء البلديات لمتابعة خطة «عودة الحياة»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، عمداء بلديات النواحي الأربع: سيدي السائح، العواتة، قصر بن غشير، واسبيعة، وسوق الخميس، في اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتعزيز خطة “عودة الحياة” في مختلف القطاعات الحيوية.

وحضر الاجتماع المستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية ومدير عام الشركة العامة للكهرباء وممثل عن وزارة الحكم المحلي والمجلس الاجتماعي للنواحي وعدد من ممثلي المراقبات بالبلديات.

وشمل الاجتماع استعراضًا مفصلاً للوضع التنفيذي للمشروعات القائمة، ومناقشة الخطط المستقبلية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على تعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين. كما تم مناقشة التحديات القائمة وسبل تجاوزها لضمان استمرارية العمل وتسريع الإنجاز.

وأكد الحضور دعمهم الكامل لجهود الحكومة في إدارة الملفات التنموية والخدمية، مؤكدين تمسكهم بالنهج الحكومي واستمرار دعمهم لمشروعات خطة “عودة الحياة”، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، ومتابعة تنفيذها بكفاءة عالية، مع تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويحقق الأهداف التنموية للحكومة.

وأصدر الدبيبة تعليماته ببدء تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، على رأسها إنشاء مدارس ضمن حزمة “مدارس المستقبل”، إلى جانب تعزيز المشروعات الخدمية الأخرى لضمان تحسين جودة الخدمات وتوسيع رقعة المشاريع التنموية.

كما وجه رؤساء الأجهزة التنفيذية بعقد اجتماعات مباشرة مع البلديات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذ المشروعات وفق الخطط الموضوعة وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.