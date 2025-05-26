الدبيبة يلتقي عمداء خمس بلديات.. دعم مباشر للمشاريع المتعثرة وتطوير شامل للبنية التحتية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، ضم عمداء بلديات الخمس (علي الذيب)، ترهونة (محمد الكشر)، مسلاتة (فرج عاشور)، قصر الأخيار (سالم عواج)، ومصراتة (محمود السقوطري)، وذلك بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي، والمستشار المالي لرئيس الوزراء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية ذات الأولوية للبلديات، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ مشروعات “عودة الحياة”.

وأكد الدبيبة على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبلديات لضمان تنفيذ المشاريع حسب أولويات كل منطقة، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تعيق عمل المجالس البلدية.ه

من جهتهم، قدّم العمداء عرضًا مفصلًا حول أبرز التحديات التي تواجه بلدياتهم، مطالبين بدعم حكومي مباشر لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أعربوا عن دعمهم لجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار.