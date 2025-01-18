«الدبيبة» يلتقي كبار قادة قطاع النفط في قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولي كبرى شركات النفط والطاقة العالمية خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، بحضور وزراء النفط والغاز المكلف السيد خليفة الصادق، والمواصلات السيد محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة السيد محمد الجويج، والعمل والتأهيل السيد علي العابد، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مسعود سليمان.

وشملت اللقاءات نائب رئيس توتال للطاقة، ووفد شركة بريتش بتروليوم (BP) برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج، إلى جانب المديرين التنفيذيين لشركتي ريبسول الإسبانية وOMV النمساوية.وتم خلال الاجتماعات مناقشة تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والتطوير، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الليبي.

بدوره أكد الدبيبة، خلال اللقاءات على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا.يذكر أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، تشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد.