«الدبيبة» يلتقي مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد، لبحث سبل تعزيز الشفافية والحوكمة في أعمال الجمعية.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع “على ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية”، مشددا على أهمية أن “تكون جميع الأنشطة والإجراءات مُعلنة لضمان الرقابة والمحاسبة”.

كما ناقش الدبيبة، “أهمية حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها”، مشيرًا إلى أن “هذا الإجراء ضروري نظرًا للوضع المالي الذي تمر به الجمعية، ولضمان الاستغلال الأمثل للأصول، وبسبب الأصول التي تعرضت في أوقات سابقة لعمليات نهب، ما يجعل عملية الحصر والإفصاح خطوة حاسمة لمنع هدر المال العام.”

من جانبه، أعرب مجلس الإدارة الجديد “عن ترحيبه بتوجيهات الحكومة، مؤكدًا التزامه بتعزيز الشفافية وحوكمة كافة أنشطته”.

وأوضح المجلس أن “حصر الأصول والإفصاح عنها يعكسان رغبته في تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية، بما يخدم أهداف الجمعية ويعزز الثقة العامة فيها”.

وخلال زيارته، اطلع الدبيبة، على مشروع صيانة المجمع الإداري “ذات العماد” التابع للجمعية في وسط طرابلس، والذي من المقرر أن تنطلق أعمال الصيانة فيه قريبًا، بهدف تحسين مرافق المجمع وضمان الاستفادة الكاملة منه.