الدبيبة يلتقي ممثلين عن متضرري الحرب على طرابلس ويؤكد التزام الحكومة بإنصافهم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم، بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلي متضرري الحرب على مدينة طرابلس عام 2019، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بملف جبر الضرر والتعويضات.

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تفهمه الكامل لمعاناة المتضررين وتعاطفه الإنساني معهم، مؤكدًا على ضرورة إنصافهم بالشكل الذي يوازي حجم الأضرار التي لحقت بهم نتيجة العدوان.

كما شدّد الدبيبة على أهمية التعبير المنظم والموحّد عن هذه القضية أمام الرأي العام، بما يساهم في إيصال صوت المتضررين بطريقة فعّالة ومسؤولة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر دراسة ملف جبر الضرر وفق أولويات واضحة وأسس سليمة وواقعية، تأخذ في الاعتبار الإمكانيات المتاحة والعدالة في التوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى ضمن أجندة العمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة ستكلف الجهات المختصة بوضع تصورات عملية لمعالجة الملف، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويستجيب لتطلعات المتضررين.

وحضر اللقاء كل من راشد أبوغفة، أمين عام ديوان مجلس الوزراء، المهندس محمد إسماعيل، المدير العام لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المتضررين، تعزيزًا للسلم الأهلي وتعافي الدولة.