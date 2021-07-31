«الدبيبة» يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، لقاءً حواريًا، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع مدن ليبيا، شارك فيه وزراء الشؤون الاجتماعية، الشباب، الثقافة والتنمية المعرفية، الدولة لشؤون المرأة.

وتطرق اللقاء إلى دور مؤسسات المجتمع المدني المهم كحلقة وصل بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، ودورها المكمل في إيصال الخدمات لمستحقيها، وكذلك الدور المهم خلال مرحلة الانتخابات المرتقبة نهاية هذا العام، بتشجيع المواطنين على التسجيل والمشاركة، والرفع من وعيهم الانتخابي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة

وتم الاستماع إلى آراء الحضور عن التحديات والمشاكل التي تواجه عمل منظماتهم، وعن ضرورة تنظيم القطاع بما يضمن فاعليته واستقلاليته.

وأكد الحضور على ضرورة توحيد مفوضية المجتمع المدني، وأخد ملاحظاتهم حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل منظمات المجتمع المدني بعين الاعتبار، لتعديلها واعتمادها في أقرب وقت ممكن.