«الدبيبة» يلتقي نظيره التونسي على هامش منتدى الهجرة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء في طرابلس، نظيره التونسي أحمد الحشاني، على هامش منتدى الهجرة عبر المتوسط.

وهنأ رئيس الوزراء التونسي نظيره الليبي على نجاح ليبيا في استضافة المنتدى، مشيدا بحسن الضيافة والتنظيم، مؤكدين ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها.

وتناول الطرفان خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها سير العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية، وملف السجناء من البلدين، وتعزيز العلاقات بين الشعبين لشقيقين.