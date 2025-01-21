«الدبيبة» يلتقي وزير خارجية قطر في دافوس

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة دافوس السويسرية، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وناقش اللقاء “التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويقوي العلاقات بين ليبيا و قطر”.

وخلال اللقاء، أشاد الدبيبة، “بالدور الذي لعبته قطر، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مثمنًا جهود الوساطة القطرية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، معربا عن موقف ليبيا الرافض لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان”.

كما شدد “على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لردع الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه، وضمان عدم تكرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني، مجددا دعم ليبيا الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال الدبيبة علص صفحته الرسمية بالفيسبوك: “أعربت عن تقديري لأخي “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” على دور دولة قطر في دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، وعلى الجهود الدؤوبة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، وأكدت خلال لقائنا على ضرورة استمرار العمل المشترك لمحاسبة الاحتلال على اعتداءاته المتكررة وضمان عدم تكرار العدوان على الشعب الفلسطيني”.

وأصاف: “موقفنا واضح، يجب وقف العدوان وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.