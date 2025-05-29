الدبيبة يلتقي وفداً من أعيان جنزور لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، صباح اليوم بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، وفدًا من أعيان ومشايخ ووجهاء منطقة جنزور، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والخدمية في المنطقة.

وخلال اللقاء، شدد الدبيبة على الدور المحوري الذي تلعبه الشخصيات الاجتماعية من أعيان ومشايخ في تعزيز التماسك المجتمعي، ونشر ثقافة الحوار والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب الليبي، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة العمل بروح الشراكة مع كافة القوى الوطنية لتحقيق تطلعات المواطنين.

كما جدد رئيس الوزراء التزام حكومته بتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

من جانبهم، أعرب وفد أعيان جنزور عن دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، مشيدين بجهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والبناء بما يحقق آمال الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد أعضاء الوفد تأييدهم لخطوات الحكومة في بناء مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسستين العسكرية والشرطية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار الدائم والتصدي للتحديات الأمنية.