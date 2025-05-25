الدبيبة يلتقي وفداً من أعيان ومشايخ الأمازيغ لمناقشة ملفات سياسية وخدمية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفدًا من أعيان ومشايخ الأمازيغ، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية والاجتماعية.

ورحب الدبيبة بالوفد، مشيدًا بدورهم الوطني في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الليبي، وتأكيدهم المستمر على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، ودعمهم لمسار بناء الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن التنوع الثقافي واللغوي يُعد مصدر قوة وغنى للمجتمع الليبي، داعيًا إلى صون حقوق كافة المكونات وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء الدولة، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق جميع الليبيين.

من جانبهم، استعرض مشايخ وأعيان الأمازيغ قضايا تهم مناطقهم، خاصة في مجالات الخدمات، وتفعيل الإدارات المحلية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وحرصهم على أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء ليبيا الموحدة.