«الدبيبة» يلتقي وفداً من أعيان ومشايخ بلدية العربان

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفداً من المجلس البلدي وأعيان ومشايخ بلدية العربان، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وتم خلال اللقاء “بحث احتياجات البلدية وتطلعات المواطنين نحو تحسين الخدمات الأساسية، مثل البنية التحتية، والمياه، والكهرباء، وما يلزم البلدية في قطاع التعليم، وقد قدم الوفد رؤية شاملة للتحديات التي تواجههم”، مؤكدين “أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والبلدية”.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، “على ضرورة تطوير الخطط اللازمة لدعم بلدية العربان”، معبرًا “عن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية”.

واستعرض مديرو أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، “المشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة، مؤكدين أهميتها في تعزيز الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة”.

من جهتهم أشاد مشايخ وأعيان البلدية، “بدور الحكومة في الاستماع لاحتياجاتهم، مؤكدين دعمهم وتعاونهم الكامل لتحقيق التنمية المستدامة في بلديتهم”.