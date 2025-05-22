الدبيبة يلتقي وفداً من فزان ويؤكد: الجنوب أولوية في برامج الحكومة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وفدًا من مناطق فزان، وذلك بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، ضمن جهود الحكومة لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف المناطق الليبية، خاصة في الجنوب.

وضم الوفد عددًا من القيادات الاجتماعية، والمشايخ، والأكاديميين، وممثلين عن فئة الشباب، إلى جانب مسؤولي عدد من المؤسسات الخدمية في المنطقة.

وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه منطقة فزان، لاسيما ما يتعلق بالخدمات الأساسية، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة توفير فرص عمل للشباب ودعم مشاريع تنموية تواكب تطلعات السكان.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والمكونات الاجتماعية في الجنوب.

بدوره، أكد الدبيبة، أن الحكومة تضع ملف الجنوب ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن العدالة التنموية وتحسين الخدمات في كافة مناطق البلاد، خاصة في الجنوب، تمثل محورًا رئيسيًا في خطط وبرامج الحكومة الحالية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في فزان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود البناء والتطوير في المنطقة.