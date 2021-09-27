«الدبيبة» يلتقي وفداً من فناني المنطقة الشرقية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، مع عدد من الفنانين الليبيين من المنطقة الشرقية.
وحضر اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والخيالة المكلف، ونقيب الفنانين.
وتطرق اللقاء إلى المشاريع والخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي اليوم الاثنين في طرابلس، مع عدد من الفنانيين من شرق ليبيا، بحضور…تم النشر بواسطة حكومتنا في الاثنين، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١
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