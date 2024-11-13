«الدبيبة» يلتقي وفدا من أعيان الصيعان والحرارات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، وفدا من أعيان الصيعان والحرارات، بحضور عدد من مديري المؤسسات التنفيذية ببلديتي الزاوية الجنوب وباطن الجبل.

وخصص اللقاء لمناقشة عدد من قضايا الشأن العام الليبي، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للبلديات.

وأكد الدبيبة في كلمته، “على أهمية توحيد الجهود الوطنية من قبل الأعيان، والقيادات الاجتماعية والسياسية، والمجالس البلدية، وغيرها، بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، والاستفتاء على الدستور الذي سينظم إطار العلاقة بين الليبيين”.

كما أكد “نهج حكومة الوحدة الوطنية بتفعيل القانون رقم 59 بشأن تفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات القطاعية للبلديات لتقريب الخدمات للمواطنين”.

واستعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية عددا من المشروعات الجارية في البلديات والمستهدفة للتنفيذ خلال عام 2025.

ووجّه الدبيبة بضرورة استكمال مشاريع الإمداد المائي والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية في الخطة التنموية القادمة.

من جهتهم، أكد الأعيان في كلماتهم على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى الانتخابات، ومنح الفرصة لجميع الليبيين تقرير مصيرهم.

وتقدم الأعيان بالشكر لرئيس الوزراء على اهتمامه بتفعيل دور الإدارة المحلية واختصاصاتها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار.