الدبيبة يلتقي وفدًا من أعيان تاجوراء.. دعم واضح للحكومة ومسار الاستقرار

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، صباح الخميس، مع وفد من أعيان ومشايخ بلدية تاجوراء، الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل دعم جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار خلال المرحلة الراهنة.

وأكد وفد تاجوراء خلال اللقاء دعمهم الصريح لتحركات الحكومة، مشددين على ضرورة تمكينها من أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات شاملة تفضي إلى انتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

وأشار أعضاء الوفد إلى اتفاقهم مع مختلف الكتائب العسكرية والأمنية في تاجوراء على توحيد الصف، ودعم الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف داخل المدينة لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن أو الانقسام.

كما أعلن الوفد عن التحضير لعقد ملتقى موسع يجمع ثوار وأهالي تاجوراء، بهدف تأكيد الالتفاف حول مشروع الدولة المدنية ودعم جهود الحكومة في استكمال مهامها وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي.

من جانبه، ثمّن رئيس الوزراء هذا الموقف الوطني، مشيدًا بوعي أهالي تاجوراء وحرصهم على وحدة الصف، ومؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة عملها بما يخدم مصلحة جميع الليبيين، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة.