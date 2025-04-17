«الدبيبة» يلغي قرار إجراء اِمتحانات «التّعليم الأساسي» بشكلٍ موحّد

أصدر رئيس حُكومة الوحدة الوطنية المُهندس “عبدالحميد الدبيبة”، القرار رقم (153) لسنة 2025م، بشأن إلغاء قرار وزير التّربية والتّعليم رقم (2011) لسنة 2024م، المُتعلّق بإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي بشكلٍ موحّد على مُستوى مراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات.

وبموجب القرار الجديد، “أُسندت مهمّة الإشراف الكامل على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي للعام الدّراسي 2024-2025م إلى المركز الوطني للامتحانات بكافة رُبُوع البلاد”.

وفي 13 أبريل الجاري، “انطلقت امتحانات الفترة الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا اليوم الأحد”.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن “أكثر من 330 تلميذا وطالبا بدأوا الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025 م في مُختلف أنحاء ليبيا”.

ووفق الوزارة، “يؤدي 212 ألفا و291 تلميذاً امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بينما يتقدّم 118 ألفا و729 طالباً لاامتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني”.