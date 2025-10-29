الدبيبة يناقش آليات تنظيم استيراد اللحوم وفق الضوابط الشرعية والفنية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اجتماعًا بديوان رئاسة الوزراء خُصِص لمتابعة تنظيم عمليات استيراد اللحوم ووضع الضوابط التي تضمن سلامة السلع واستقرار أسعارها في السوق المحلية.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطن، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بدخول أي شحنات لا تستوفي الشروط المعتمدة.

كما وجّه الدبيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع دار الإفتاء الليبية لزيارة المذابح في الدول الموردة، وذلك للتحقق من سلامة إجراءات الذبح ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية والفنية.

وأوضح الدبيبة أن هدف الحكومة هو خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعياً الشركات المستوردة إلى البدء في توريد المواشي الحية لتوسيع الخيارات أمام المستهلك والمساهمة في تحقيق التوازن بالسوق، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدبيبة أن المواطن يجب أن يلمس نتائج هذه الإجراءات مباشرة من خلال توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، مشدداً على أن الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات بدقة لضمان تحقيق أهدافها.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير عام مركز الصحة الحيوانية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومدير المركز الوطني للمواصفات القياسية، إلى جانب ممثلي الشركات الكبرى العاملة في استيراد اللحوم المجمد