«الدبيبة» يناقش تسريع إنجاز مشروع ازدواج طريق «السراج- السواني»

عقد رئيس عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، لمتابعة التنسيق بين الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والشركة المنفذة لمشروع ازدواج طريق السراج-السواني، بهدف تسريع تنفيذ المشروع وتجاوز العقبات التي تواجهه.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء، على ضرورة استئناف العمل بوتيرة عالية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية الحكومة لتطوير مشروعات الطرق والبنية التحتية.

ويشمل المشروع الذي يمتد بطول 8 كيلومترات ويربط منطقتي السراج والسواني في العاصمة #طرابلس، توسعة الطريق إلى مسارين في كل اتجاه، وإنشاء جسور لتحسين الحركة المرورية، إضافة إلى تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب أنظمة إنارة حديثة وأرصفة للمشاة ومعابر آمنة، ويهدف المشروع أيضا إلى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز السلامة على الطرق، وتحسين انسيابية النقل.

وحضر الاجتماع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المُكلف أحمد القويضي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفيق أبولسين، وممثلو الشركة المنفذة للمشروع، الذين استعرضوا الوضع الحالي ونسبة الإنجاز، والخطوات المطلوبة لتجاوز التحديات التي تعيق استمرار العمل.

