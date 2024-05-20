«الدبيبة» يناقش سبل تفعيل المشروعات المتوقفة ومعالجة الصعوبات

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “عددا من الملفات المشتركة بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة محمود حسن، ومدير عام الصندوق ياسين الأبيض، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء”.

وخصص الاجتماع “لمتابعة تفعيل عدد من المشروعات المشتركة بين الصندوق والمؤسسة المُتوقفة منذ سنوات”.

وشدد الدبيبة، “خلال الاجتماع على ضرورة رفع وتيرة التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات”.

ووجه “بضرورة التركيز على المشروعات ذات نسب الإنجاز العالية، ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية”.

من جهته، أكد مدير عام الصندوق، أن “استكمال مركب باب الأندلس الاستثماري هو المشروع الأساسي الذي يعمل كلٌّ من الصندوق والمؤسسة على استكماله، ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة طرابلس”.