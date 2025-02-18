«الدبيبة» يناقش مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي بيرنت، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية ورؤية الإدارة الأمريكية الجديدة تجاهها.

وتم التطرق إلى “سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والحوكمة المالية، إضافة إلى مناقشة القلق المتزايد بشأن التواجد الأجنبي في ليبيا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية”.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء على “أهمية الشراكة الليبية الأمريكية في دعم مسار الاستقرار والتنمية، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون التقني بين الجانبين، لا سيما في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية”.

هذا “وحضر الاجتماع وزير المواصلات ومستشار رئيس الحكومة محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي”.