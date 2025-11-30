الدبيبة يناقش مع الوفد الحكومي نتائج زيارته الرسمية إلى أمريكا

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الإحاطة المقدمة من وفد حكومي بعد عودته من زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، التي ترأسها مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

وقدم الفطيسي عرضًا مفصلًا حول نتائج اللقاءات التي أجراها الوفد مع مسؤولين في مؤسسات الإدارة الأمريكية والكونغرس والبنك الدولي، وناقش خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من مراكز الأبحاث والشركات الأمريكية المهتمة بالاستثمار في ليبيا.

واستعرض الاجتماع أيضًا مستجدات ملف القيود الأمريكية المفروضة على سفر المواطنين الليبيين، حيث ناقش الدبيبة الخطوات المشتركة التي تعمل عليها الحكومة مع الجانب الأمريكي لمعالجة هذا الملف وتسهيل إجراءات السفر.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة الحكومة للحوارات الثنائية مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتقنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما ينعكس إيجابًا على برامج التنمية داخل ليبيا.