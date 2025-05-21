الدبيبة يناقش مع شباب مصراتة ملف المغيبين ويؤكد: لا تهاون في كشف الحقائق وتحقيق العدالة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان رئاسة الوزراء، وفدًا من شباب ونشطاء مدينة مصراتة، لبحث عدد من القضايا الوطنية والمحلية، وفي مقدمتها ملف “المغيبين” في العاصمة طرابلس.

وأعرب الوفد خلال اللقاء عن دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين تمسكهم باستقرار البلاد ورفضهم لمحاولات الانقسام أو المساس بمسار الدولة، كما طالبوا بالتحرك العاجل للكشف عن مصير المغيبين قسرًا في طرابلس، وإنصاف أسرهم، ووضع حد لهذه الظاهرة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء تقديره لموقف شباب مصراتة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بمتابعة هذا الملف الإنساني بجدية، والعمل على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، وفق ما يقره القانون، داعيًا إلى تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين كافة.