«الدبيبة» يستقبل محافظ المركزي لمتابعة الأوضاع المالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، لمتابعة الأوضاع المالية والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية وتحسين مستوى الخدمات المصرفية.

وتناول اللقاء التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازي وتهريب العملة للخارج. كما تم التأكيد على تشديد إجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات المالية، مشددًا على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج “راتبك لحظي”، والذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مرتباتهم دون تأخير، وتقليل الهدر في الباب الأول. كما أكد على ضرورة إلزام جميع القطاعات بتطبيق البرنامج.

من جانبه، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي التزام المصرف بحل إشكالية السيولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظامها وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.