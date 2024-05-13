«الدبيبة» يناقش مكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة التي تقع تحت إشراف سلطة هيئة الرقابة الإدارية، وأبرزها تنظيم آلية منح الموافقات للتعاقدات المُبرمة من الجهات التنفيذية، وجرى الاتفاق على الآلية الإدارية لضمان إنجاز العقود وفق الجداول الزمنية المُعتمدة.

كما ناقش الاجتماع التعاون في مجال مكافحة الجريمة وغسل الأموال بين فرق العمل بالهيئة وجهاز مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال الذي أنشأه مجلس الوزراء مؤخرا.

وأكد الدبيبة، “أن الحكومة تعمل وفق القوانين والتشريعات المنظمة للجهات الرقابية بكافة مستوياتها، وأنها مستعدة للتعاون في كافة الملفات المشتركة”، مُشددا “على أن الحكومة تعُدّ ملاحظات الأجهزة الرقابية مؤشرات مهمة لسير العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات”.

وأشاد قادربوه، “بقرار المجلس بشأن إنشاء الجهاز”، مؤكدا أنه “سيكون داعما لجهود الهيئة ومكتب النائب العام”، مُبينا “دور الهيئة في التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة وتفعيل دور ليبيا في المحافل الإقليمية والدولية”.

هذا وحضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم والمواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.

الدبيبة وقادربوه يناقشان مكافحة الجريمة المالية وغسيل الأموال عُقد ظهر اليوم بديوان هيئة الرقابة الإدارية، اجتماع بين… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ١٢ مايو ٢٠٢٤