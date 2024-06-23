«الدبيبة» يناقش ملفات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في#ليبيا جيريمي برنت، ونائب الملحق العسكري بالسفارة، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى ليبيا كريستوفر لافارج.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناشق عددا من الملفات أبرزها، تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية، وملفات التعاون بين البلدين، وجهود الدفع بالعملية السياسية قدما.

وجدد الدبيبة، تأكيده دعم الحكومة للجهود المحلية والدولية التي تهدف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة قابلة للتنفيذ، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة الانساد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية.

وتناول اللقاء المشاريع المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وسبل تعزيز التعاون مع وزارة الحكم المحلي بشأنها.