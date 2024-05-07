«الدبيبة» يناقش ملفات عمل وزارة الاقتصاد

استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، “عددا من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك خلال اجتماعه بوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل أبوشيحة”.

واستعرض الحويج خلال الاجتماع، “مستهدفات الوزارة في العام 2024، والإجراءات التنظيمية المقترحة لديوان الوزارة والجهات التابعة لها، والمقترح المعد للميزانية الاستيرادية للعام الجاري، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي بشأن التنفيذ، باعتبار الوزارة صاحبة الاختصاص الأصيل في إعداد وتنظيم الميزانية الاستيرادية وفق الإيرادات المقدرة من العملة الصعبة، وتحديد الاحتياجات من المواد الأساسية والاستهلاكية والبنود الأخرى”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة تنظيم أوضاع الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد، وإعداد مقترح للميزانية الاستيرادية وفق الاحتياجات الضرورية من أغذية وأدوية وغيرها، وضرورة ممارسة الوزارة اختصاصاتها في هذا الشأن بالتنسيق مع المصرف المركزي”.

الدبيبة يستعرض مع الحويج وأبوشيحة عدداً من ملفات عمل وزارة الاقتصاد استعرض رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٦ مايو ٢٠٢٤