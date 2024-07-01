«الدبيبة» يناقش واقع صناعة الأسمنت وآلية توزيعه وتسعيره

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة الليبية للحديد والصلب، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واقع صناعة الأسمنت في ليبيا وآلية توزيعه وتسعيره.

وأكد “الدبيبة” للمجتمعين، “ضرورة تطوير القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وضرورة التسعير دوريا، ووضع آلية عملية للبيع والتوزيع والعمل على توفير الكميات اللازمة وتنظيم العملية الاستيرادية لباقي الكميات التي يتطلبها السوق المحلي”.

وكلف “الدبيبة”، وزارتي الاقتصاد والصناعة، “بدراسة الأسعار الحالية ودراسة الفجوة بين السعر المُعتمد وسعر السوق وأسبابها وأنواع الإنتاج، وتقديم سعر مقترح لبيع القنطار يساهم في معالجة فجوة السعر”.

وفي ختام الاجتماع، أصدر “الدبيبة”، تعليماته “بضرورة معالجة أوضاع مصنع أسمنت “زليتن” والعمل لإعادة تشغيله وأن تكمل الجهات مسؤولياتها القانونية”.

من جهته، قدم مدير الشركة الليبية للحديد والصلب، “موقفا حول إنتاج الحديد وأنواعه”، مؤكدا “قدرة الشركة على تغطية السوق المحلي إلى جانب عرض آلية التسويق المُعدة من الشركة”.

كما قدمت الشركات المُنتجة للأسمنت، “عروضا ضوئية بشأن أوضاع المصانع والقدرة الإنتاجية التصميمية والإنتاجية الواقعية الحالية، والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في ليبيا، والتوزيع والتسعير”.

هذا وعقد الاجتماع، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والمواصلات، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.

تابع رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، خلال اجتماعه مع الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٣٠ يونيو ٢٠٢٤