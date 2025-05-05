الدبيبة ينتقد «عقيلة صالح» ويدعو لإنهاء الإنفاق الموازي وكشف غموض النواب المغيبين

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مسار الترشح المستمر، داعياً إلى إنهاء الإنفاق الموازي الذي أثقل كاهل المواطن، مطالبًا بفتح باب الحقيقة وكشف غياب النواب عن مسؤولياتهم.

وقال الدبيبة: “عوضًا عن فتح باب الترشح للمرة العاشرة في مسارٍ وهميٍّ لم يُنتج سوى تأكيد النيّة لإطالة المرحلة الانتقالية، كان الأجدر بالسيد عقيلة صالح أن يتخذ موقفًا وطنيًا يُنهي حالة الإنفاق الموازي التي أنهكت المالية العامة، وأثقلت كاهل المواطن بأضرار فادحة”.

وأضاف: “كان يجب أن يفتح باب الحقيقة، ويُلغي هذا الصمت المريب، ويطرح السؤال المؤجل الذي يلاحقه من مسؤوليته الأخلاقية والعرفية قبل النيابية: أين نوابه المغيبون من أبناء وطنه؟”

هذا وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت التوترات بين حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة مجلس النواب، حيث كان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، يتهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بتأجيل الانتخابات وعدم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العديد من القضايا السياسية، وكان الدبيبة، يرد على تحركات صالح في فتح باب الترشح للانتخابات بشكل متكرر، وهي خطوة وصفها بأنها غير مجدية وتؤدي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية في ليبيا.

ويأتي هذا التصريح قبل يوم واحد من عقد جلسة رسمية لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، من المقرر أن يتم خلالها النظر في تزكيات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، حيث تم نشر أسماء عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية، وسط حديث عن توافقات سياسية لتسمية شخصية توافقية.

كما ستتضمن الجلسة المرتقبة مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي عرضها محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أمام اللجنة المالية بمجلس النواب، إلى جانب بحث المراسيم الرئاسية الثلاثة التي أصدرها المجلس الرئاسي ضمن ما وصف بـ”خطة الإنقاذ الوطني”.