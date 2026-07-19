زليتن تفقد أحد رموز العلم.. الدبيبة ينعى الشيخ «علي امحمد عبد الرحيم»

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالتعازي والمواساة إلى أسرة الشيخ الفقيه علي امحمد عبد الرحيم حكومة، وإلى أهالي مدينة زليتن وتلامذته ومحبيه، عقب وفاته بعد مسيرة طويلة في خدمة العلم الشرعي والدعوة والإصلاح بين الناس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن عبدالحميد الدبيبة أشاد بمسيرة الفقيد التي كرس خلالها حياته لنشر العلم وتعليم الأجيال وخدمة المجتمع.

وأكد الدبيبة أن الشيخ علي امحمد عبدالرحيم كان من أهل العلم والدعوة الذين تركوا أثرًا طيبًا وسيرة عطرة ستبقى حاضرة في نفوس من عرفوه وتتلمذوا على يديه.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في رسالة التعزية: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء”.

واختتم الدبيبة تعزيته بعبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويأتي رحيل الشيخ علي امحمد عبدالرحيم بعد مسيرة ارتبطت بالتدريس ونشر العلوم الشرعية والعمل في مجال الدعوة والإصلاح الاجتماعي، حيث ترك حضورًا بين تلامذته وأبناء مدينة زليتن.