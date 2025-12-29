الدبيبة ينعى مفتي طرابلس الشيخ «أحمد ميلاد قدور»

نَعَى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فضيلة الشيخ أحمد ميلاد قدور، مفتي طرابلس وعضو مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة في خدمة الدين والمجتمع.

وقال الدبيبة إن الشيخ الراحل كان من العلماء المخلصين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة العلم الشرعي وتبليغ أحكام الله، وعُرف بالاجتهاد والوعظ والإرشاد، إلى جانب عطائه الإنساني وحرصه على منفعة الناس.

وتقدّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى مشايخ ليبيا وعلمائها، سائلًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُخلف البلاد فيه خيرًا.