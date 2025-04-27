الدبيبة ينعي العميد «علي رمضان الرياني» ويوجّه بفتح تحقيق عاجل

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العميد علي رمضان الرياني، الذي ارتقى شهيدًا اليوم مدافعًا عن حرمة بيته وعائلته في وجه مجموعة إجرامية غادرة.

وقال الدبيبة في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، أنعى العميد علي رمضان الرياني، الذي ارتقى شهيدًا اليوم مدافعًا عن حرمة بيته وعائلته في وجه مجموعة إجرامية غادرة”.

وأضاف: “وجهتُ الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء، وتحديد من يقف خلفها والغرض من ارتكابها”، خالص العزاء لأسرة العميد الراحل ورفاقه وكل منتسبي المؤسسة العسكرية.

يذكر أن العميد علي رمضان الرياني، أحد ضباط القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، استشهد صباح اليوم الأحد في منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس.

ووفقًا للتقارير، اقتحم ثلاثة مسلحين مجهولين المنزل، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل الرياني، الذي تمكن من قتل المهاجمين الثلاثة قبل أن يُصاب.