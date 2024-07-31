«الدبيبة» ينعي وفاة نجله «عبد الرحمن»

نعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وفاة نجله عبد الرحمن.

وكتب الدبيبة على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» : بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، مفعم بالحزن والأسى، أنعي ابني عبد الرحمن، الذي اختاره الله إلى جواره.

وأضاف الدبيبة «رحل عني فلذة كبدي فجأة ودونما إنذار، وهو البار بوالديه، المحافظ على فرضه، الدمث السهل السمح، رحمك الله يا عبد الرحمن، وأشهد الله أني راضٍ عنك، ولا أقول إلا ما يرضي الله جل وعلا .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.