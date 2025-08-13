الدبيبة يهنئ «الأهلي طرابلس» بتتويجه ببطولة الدوري الليبي الممتاز

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نادي الأهلي طرابلس بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد موسم وصفه بـ”المليء بالتحديات والمنافسة القوية”.

وقال الدبيبة إن هذا الإنجاز يعكس عزيمة اللاعبين وجهود الجهازين الفني والإداري، ودعم الجماهير الوفية، مؤكداً أن تتويج الأهلي طرابلس يرسخ مكانته في الساحة الرياضية المحلية والقارية.

وأشار إلى أن الموسم شهد ظروفاً استثنائية، إلا أن الفرق المشاركة تمكنت من تجاوزها بروح رياضية عالية، وصولاً إلى ختام ناجح للمسابقة.

المجلس الأعلى للدولة يهنئ الأهلي طرابلس بتتويجه ببطولة الدوري الليبي الممتاز

قدّم المجلس الأعلى للدولة التهاني والتبريكات إلى نادي الأهلي طرابلس، إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وإدارياً، بمناسبة فوزه ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، محققاً لقبه الرابع عشر في مسيرته الرياضية.

وأشاد المجلس في بيان له بجهود الاتحاد الليبي لكرة القدم في إنجاح الموسم الرياضي، مثمنًا التنظيم الجيد للمسابقة وما لذلك من دور في تطوير الرياضة الوطنية وتعزيز روح التنافس الشريف.

كما عبّر المجلس عن تقديره لجماهير النادي على دعمهم ومؤازرتهم لفريقهم طوال الموسم، موجّهًا التحية لبقية الأندية المشاركة على التزامها بالروح الرياضية، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في المواسم المقبلة.

وتوج فريق الأهلي طرابلس ببطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي النسخة الـ51 للمرة الرابعة عشر للموسم الرياضي 24 – 25 بعد فوزه مساء الثلاثاء في المباراة النهائية على فريق الهلال بنتيجة هدفين نظيفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب سينا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية.