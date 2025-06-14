الدبيبة يهنئ «الأهلي طرابلس» على تتويجه في بطولة إفريقيا لكرة السلة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تهنئة حارة لنادي الأهلي طرابلس عقب تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة السلة (BAL)، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي والفريد يضاف إلى سجل الرياضة الليبية.

وقال الدبيبة في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك: “ألف مبروك للنادي الأهلي طرابلس تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة السلة (BAL)، إنجاز تاريخي فريد يضاف إلى سجل الرياضة الليبية، وأداء متميز طوال مراحل البطولة، تتويج مستحق يضع الأهلي وليبيا على قمة السلة الأفريقية، وفرحة عظيمة لجماهيره العريضة ولكل جماهير الرياضة في ليبيا”.

وكان حقق نادي الأهلي طرابلس إنجازًا تاريخيًا بفوزه ببطولة أفريقيا لكرة السلة (BAL)، وهي البطولة القارية الأبرز في القارة الأفريقية التي تجمع أفضل فرق السلة من مختلف الدول.