الدبيبة يهنئ الرئيس التشادي بتوليه منصبه خلال لقائهما في العاصمة أنجامينا

استقبل رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي مساء أمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا، وذلك عقب انتهاء مراسم عقب تنصيب ديبي رئيسا لجمهورية تشاد، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو الجاري.

وذكرت صفحة حكومتنا عبر الفيسبوك أن ” الدبيبة ” قدم في بداية اللقاء، التهنئة لدولة تشاد شعبا وحكومة على نجاح الانتخابات الرئاسية في دورتها الخامسة، مؤكدا أنها ستساهم في استقرار تشاد والمنطقة الأفريقية، ونقل تحيات المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.

وقدم رئيس جمهورية تشاد بدوره الشكر لرئيس الحكومة عن مشاركته في مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، مؤكدا عمق العلاقات بين تشاد وليبيا التي تحتاج منهما اللقاء والتباحث من أجل توطيدها وتطويرها.

وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية بالدول الإقليمية والتحديات الأمنية المختلفة الأخرى، وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية. ووجه الدبيبة الدعوة للرئيس التشادي للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود المزمع عقده في منتصف يوليو بالعاصمة طرابلس