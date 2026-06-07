الدبيبة يهنئ «السويحلي» بأول لقب للدوري الليبي بعد نهائي مثير أمام النصر

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة نادي السويحلي بمناسبة إحرازه لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره على نادي النصر في المباراة النهائية التي حسمت بركلات الترجيح بعد مواجهة حافلة بالإثارة والندية.

وأكد الدبيبة أن المباراة الختامية عكست المستوى المتطور الذي تشهده الرياضة الليبية، مشيداً بما قدمه الفريقان من أداء تنافسي خلال النهائي، في صورة جسدت الحضور المتنامي للكرة الليبية وروح المنافسة الشريفة بين الأندية.

وجاء تتويج السويحلي بعد مباراة قوية احتضنها استاد القاهرة الدولي، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. وافتتح السويحلي التسجيل في الشوط الثاني عبر أيوب عياد من ركلة جزاء، قبل أن يعيد يحيى الزليتني النصر إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقائق الأخيرة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسويحلي بنتيجة 4-3.

وأشار الدبيبة إلى أن اللقب جاء ثمرة جهود كبيرة بذلها الفريق على امتداد الموسم، مدعوماً بمساندة جماهيرية واسعة وروح رياضية عالية، وهي عوامل أسهمت في وصول النادي إلى هذا الإنجاز التاريخي والتتويج بأغلى بطولات كرة القدم الليبية.

كما أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بنادي النصر، مثنياً على روحه التنافسية والمستوى الذي قدمه طوال مشوار البطولة، ومتمنياً التوفيق لجميع الأندية الليبية في الاستحقاقات المقبلة.

ويمثل هذا التتويج نقطة تحول بارزة في تاريخ السويحلي، الذي نجح في كتابة فصل جديد من إنجازاته الرياضية بإحراز أول لقب دوري في مسيرته، بعد موسم شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة بين نخبة الأندية الليبية.

وفتح اللقب الباب أمام السويحلي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، في خطوة تمنح النادي فرصة جديدة لتوسيع حضوره على الساحة القارية، بينما خرج النصر من النهائي مرفوع الرأس بعد موسم أكد خلاله مكانته بين أبرز أندية الكرة الليبية.

وأسدل الستار على موسم استثنائي من الدوري الليبي الممتاز بتتويج تاريخي انتظرته جماهير السويحلي طويلاً، ليبقى هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة النادي وواحداً من أبرز محطات البطولة في السنوات الأخيرة.