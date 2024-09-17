«الدبيبة» يهنئ الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال الدبيبة في بيان: “مع انطلاق العام الدراسي الجديد، أهنئ أبناءنا الطلبة وأسرهم، وأتمنى لهم عامًا دراسيًا حافلاً بالنجاح والتفوق، نتطلع إلى بداية مشرقة يقودها المعلمون ويصنعها الطلبة الطموحون”.

وأضاف الدبيبة: “لقد شهدنا جهودًا جبارة لتحسين البنية التحتية التعليمية، عبر إنشاء أكثر من 66 مدرسة هذا العام، والتركيز على المناطق المتضررة والنائية وإنهاء ما يسمى “مدارس الصفيح”، مع التزامنا التام دعم الأسر الليبية عبر منحة التلميذ وتوفير كل ما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق التميز المنشود.. بالتوفيق للجميع”.