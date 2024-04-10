«الدبيبة» يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويطالب بالمسامحة في أي تقصير

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن “تحمل الأيام المقبلة الخير للشعب الليبي والوحدة والاستقرار”.

وقال الدبيبة في تغريدة له عبر منصة “إكس- تويتر سابقا” : “كل عام وأنتم بخير، أعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، أهنئ أبناء شعبي وأتمنى لكم ولبلدنا أياما يملؤها الخير والوحدة والاستقرار رغم محاولات التضييق والتشتيت، سامحونا على أي تقصير”.

وكانت دار الإفتاء أعلنت ثبوت هلال شهر شوال، مؤكدة أن اليوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.