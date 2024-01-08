«الدبيبة» يهنئ المنتخب الوطني لكرة السلة على الإنجاز العربي

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الفريق الوطني والاتحاد الليبي لكرة السلة، بالإنجاز الكبير الذي تحقق خلال البطولة العربية، التي أقيمت في جمهورية مصر، و حل فيها المنتخب الليبي في المركز الثاني بعد تقديم أداء أثار اهتمام المراقبين.

الدبيبة خلال استقباله أمس أعضاء المنتخب أمس رفقة المسؤولين في الاتحاد، شكر الاتحاد على إدارته الجيدة للعبة من خلال إقامة الدوري بشكل منظم والاهتمام بالمنتخب وتوفير الظروف المناسبة له.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء، دعمه لكافة المنتخبات الوطنية في كل المشاركات الخارجية، ووجه وزارة الرياضة لضرورة الاهتمام بالبنية التحتية في جميع الألعاب الرياضية، كما أثنى على جهود وزارة الرياضة ودعمها للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الرياضية التي تساهم في رفع كفاءة البنية التحتية.

وقدم رئيس الوزراء هدية لكافة الرياضيين المشاركين تقديراً لجهودهم المتميزة في البطولة العربية.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الرياضة لشؤون الأندية جمال أبونوارة.