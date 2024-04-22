«الدبيبة» يُهنئ المنتخب الوطني للصالات لتأهله إلى كأس العالم

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “التهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2024 في أوزبكستان”.
وجاء ذلك، بعد حصول المنتخب على برونزية كأس أمم إفريقيا، بفوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح”.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد تأهل إلى كأس العالم أوزبكستان 2024 بعد فوزه على المنتخب المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب.
الـمـشـاركـات الـعـالـمـيـة تـتـوالـى 🏆 وكرة القدم الخماسية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بأوزبكستان حقق ابطال منتخبنا…تم النشر بواسطة وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya في الأحد، ٢١ أبريل ٢٠٢٤
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