«الدبيبة» يُهنئ المنتخب الوطني للصالات لتأهله إلى كأس العالم

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “التهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات بمناسبة تأهله إلى كأس العالم 2024 في أوزبكستان”.

وجاء ذلك، بعد حصول المنتخب على برونزية كأس أمم إفريقيا، بفوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح”.

مبارك لمنتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تأهله لنهائيات #كأس_العالم في #أوزبكستان شهر سبتمبر المقبل، بعد حصوله على القلادة البرونزية في البطولة الإفريقية المقامة في #المغرب. نتيجة إيجابية، وجهد جماعي، يشكر من لاعبين وإداريين ومسؤولين.. واصلوا أداءكم الرائع والليبيون معكم. pic.twitter.com/ybq1YtJuA7 — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) April 21, 2024

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد تأهل إلى كأس العالم أوزبكستان 2024 بعد فوزه على المنتخب المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة أفريقيا المقامة في المغرب.

الـمـشـاركـات الـعـالـمـيـة تـتـوالـى 🏆 وكرة القدم الخماسية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بأوزبكستان حقق ابطال منتخبنا… تم النشر بواسطة ‏وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya‏ في الأحد، ٢١ أبريل ٢٠٢٤