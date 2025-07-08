الدبيبة يهنئ طلاب التعليم الأساسي الناجحين ويحث المتعثرين على المثابرة

توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتهنئة قلبية إلى جميع الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة التعليم الأساسي، وإلى أسرهم ومعلميهم الذين قدموا الدعم والمساندة طوال مسيرتهم الدراسية.

وقال الدبيبة إن النجاح هو ثمرة الجهد والمثابرة، ويمثل خطوة أولى نحو مستقبل واعد. وأضاف أن الفرصة لا تزال متاحة أمام من لم يوفقوا في هذا الدور، داعياً إياهم إلى الجد والاجتهاد والتدارك، مؤكداً أن التوفيق سيكون حليفهم بإذن الله.

كما شكر رئيس الوزراء منظومة التربية والتعليم من معلمين ومديرين ومراقبين ووزارة، معبراً عن حرصه المستمر على تطوير هذا القطاع لضمان تحقيق أفضل النتائج.