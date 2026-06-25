الدبيبة يهنئ طلبة الشهادة الإعدادية بمناسبة انتهاء الامتحانات

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رسالة تهنئة إلى أبناء وبنات ليبيا من طلبة الشهادة الإعدادية، بمناسبة اختتام امتحانات العام الدراسي 2025-2026، معبّراً عن تقديره لما بذلوه من جهود ومثابرة طوال العام الدراسي.

وأكد عبد الحميد محمد الدبيبة في رسالته أن الطلبة أظهروا جديةً والتزاماً خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وجني ثمار اجتهادهم في النتائج المقبلة.

كما وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية كلمات الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور، تقديراً لدورهم في دعم أبنائهم ومساندتهم طوال العام الدراسي، والمساهمة في توفير الظروف المناسبة التي تساعدهم على مواصلة التحصيل العلمي.

وشملت رسالة التهنئة أيضاً المعلمين وكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، حيث أشاد بجهودهم في إنجاح العملية التعليمية ودعم الطلبة خلال مختلف مراحل العام الدراسي.

ودعا رئيس الحكومة الله تعالى أن يوفق أبناء وبنات ليبيا، وأن يجعل النجاح والتفوق حليفهم، وأن يسهموا بما يكتسبونه من علم ومعرفة في خدمة وطنهم ومجتمعهم والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

وتأتي هذه التهنئة بالتزامن مع اختتام امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025-2026، في محطة تعليمية مهمة تمثل خطوة أساسية في المسار الأكاديمي للطلبة وانتقالهم إلى مراحل تعليمية جديدة.