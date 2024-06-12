«الدبيبة» يهنئ «نادي الهلال» لفوزه في بطولة الدوري الليبي لكرة اليد

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التهاني لنادي الهلال على فوزه ببطولة الدوري الليبي لكرة اليد.

وقال “الدبيبة” في بيان له: “إنجاز رائع يضاف إلى تاريخ اللاقانتي، تمنياتي لكم بالمزيد من النجاح والتألق، وأرجو أن تكون هذه النسخة الناجحة من دوري كرة اليد انطلاقة حقيقية لهذه اللعبة، وأؤكد دعمي الكامل لكي أراها منافساً في المحافل العربية والإفريقية”.

هذا وكان نادي ‎الهلال، توّج بطلا لكرة اليد في دوري المحترفين على حساب ‎الأهلي طرابلس، بعد فوزه عليه بـ 27 هدفا مقابل 23 في النهائي الذي أٌقيم في مدينة ‎المرج.