الدبيبة يهنئ رئيس الوزراء العراقي المكلّف: نؤكد أهمية تعزيز التعاون

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، بمناسبة تكليفه بمهام تشكيل الحكومة العراقية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وجرى خلال اتصال هاتفي بين الجانبين استعراض آخر المستجدات الإقليمية، إلى جانب بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق، وتوسيع مجالات التنسيق السياسي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتشاور بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دعم مسارات التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع ليبيا والعراق، ويدعم جهود التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتأتي هذه الاتصالات في إطار تحركات دبلوماسية متبادلة بين عدد من الدول العربية لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التعاون، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تستدعي مزيداً من التشاور حول القضايا المشتركة والاستقرار الإقليمي.