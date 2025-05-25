الدبيبة يهنّئ «الأهلي طرابلس» بلقب مؤتمر النيل ويثمّن الإنجاز التاريخي لكرة السلة

هنّأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، نادي الأهلي طرابلس بتتويجه بلقب مؤتمر النيل في بطولة BAL، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وكتب الدبيبة: “مبارك للنادي الأهلي طرابلس تتويجه بلقب مؤتمر النيل في بطولة BAL عن جدارة واستحقاق، وتحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات”.

وأضاف: “تأهّل مستحق لنهائيات البطولة، وإنجاز يُعبّر عن تطور كرة السلة الليبية وقدرتها على المنافسة قاريًا بكل ثقة وفخر، أتمنى لكم تحقيق نتائج قوية في النهائيات القادمة”.

يذكر أن بطولة BAL (Basketball Africa League) هي دوري كرة السلة الأفريقي الرسمي الذي تنظمه الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة (FIBA Africa)، وتعتبر منصة هامة لتعزيز مستوى اللعبة في القارة الأفريقية.

وفي نسختها الأخيرة، حقق نادي الأهلي طرابلس إنجازًا بارزًا بتتويجه بلقب مؤتمر النيل ضمن منافسات البطولة، بعد أداء مميز في دور المجموعات حيث حقق العلامة الكاملة بدون أي خسارة.

هذا الإنجاز يعكس تطور كرة السلة في ليبيا ويبرز النادي كقوة صاعدة على الساحة القارية، مما يؤكد قدرة الفرق الليبية على المنافسة بقوة وفخر بين أندية القارة الأفريقية.

وتأهل الأهلي طرابلس إلى نهائيات البطولة يعد فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الإقليمية وإثبات نفسه في المستوى العالي من المنافسة، مع طموحات كبيرة بتحقيق نتائج قوية في المرحلة القادمة.